Coriandoli a Muggiano 2017

Coloriamo le strade del Borgo di Muggiano a Milano, con i coriandoli e le musiche del Carnevale! Bambini e adulti in piazza e per le strade di Muggiano in parata accompagnati dagli esilaranti clown, trampoliere e dal chiassoso Carretto Musicale de La Fabbrica dei Clown e Collettivo Clown di Milano. Spettacoli di giocoleria, clownerie, bizzarre acrobazie, palloncini e per finire l'affascinante Spettacolo Infuocato. A fine spettacolo estrazione premi Lotteria di Carnevale! Vi aspettiamo tutti in maschera presso la piazza con le fontane... Via Antonio Mosca 180, Milano."