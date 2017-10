ho il piacere di poterla invitare all' evento di STREETART

CARPE DIEM

MOSTRA PERSONALE E LIVE PAINTING

DI

GATTONERO





dal 26 OTTOBRE al 10 NOVEMBRE

INAUGURAZIONE 27 OTTOBRE ORE 18

PRESSO

CASABRERA

PIAZZA SAN MARCO, 3 ANG. VICOLO PIERO MANZONI, MILANO

conferenza stampa



Martedì 24 ottobre dalle ore 11:30 alle ore 14:00

presso

cam corso garibaldi 27 milano

info



http://www.gattoneroart.it

http://brerart.com/it

http://www.casabrera.eu/it/contatti/









una mostra sul corpo umano , sui pieni sui vuoti, e sul bilanciamento della figura con:

performance Live dello Street Artist Gattonero in abbinamento allo Chef Massimo Manfredi presso CAM Garibaldi, la Location che ospiterà la mostra personale dell' artista Gattonero, dal 24 al 29 Ottobre 2017, sarà Casa Brera, Piazza San Marco 3 Milano, per Brerart 2017.

aleilgatto@gmail.com

opera in anteprima

Gallery