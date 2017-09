"CarroWine": il 7 e l'8 ottobre al Carroponte degustazioni di vino e piatti regionali italiani

Sabato 7 e domenica 8 ottobre al Carroponte si terrà CarroWine, la manifestazione enogastronomica a cura de L'arte del Vino.

250 le etichette di vino presenti, con la possibilità di degustare i prodotti di cantine vinicole provenienti da tutt'Italia. In più, per accompagnare i calici, specialità culinarie regionali, salumi e formaggi direttamente dai produttori. In programma anche mini corsi da sommelier per affinare il proprio palato (gratis da Fisar Delegazione Milano). Per i più piccoli, poi, gonfiabili e divertimento su 400 metri quadri.

Dalle 10 alle 20 il biglietto di ingresso, a 15 euro, comprende un calice del valore di 2 euro per degustazioni illimitate di vino e un buono omaggio (del valore massimo di 10 euro) per acquistare una bottiglia di vino. Dalle 20 alle 24 invece l'entrata, al costo di 10 euro, comprende quattro degustazioni di vino.