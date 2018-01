"Carrousel": il 21 gennaio il mercatino torna in Cascina Cuccagna per l'edizione "Sold Out"

Carrousel, il tradizionale mercatino ospitato alla Cascina Cuccagna, torna domenica 21 gennaio nell'edizione Sold Out.

Tanti artigianti e produttori espongono in vendita il meglio delle proprie collezioni appena passate a prezzi super scontati. Pezzi originali, realizzati a mano e di qualità, in questo modo, possono essere acquistati a una cifra ridotta. Ad aspettare i visitatori anche le prelibatezze e le bevande della cucina e del bar. In programma, poi, laboratori e attività per bambini.