"Carrousel le Marché": in Cascina Cuccagna domenica 14 maggio

Domenica 14 maggio alla Cascina Cuccagna Carrousel le Marché torna nell'edizione #SpringCircus, una giornata all'aperto di mercatini e laboratori con giochi circensi e magie, a ingresso gratuito.

Collezioni artigianali di quaranta espositori affiancano il #KidsBazar, con creazioni per i più piccoli. In agenda anche workshop, giocoleria, yoga per bambini, cibo e bevande, teatro, tarocchi, face painting e tour in bicicletta. Per il programma completo: www.facebook.com/events.