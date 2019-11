Cartoline dal Nord america

Sabato 16 novembre 2019 H. 20.30, Metromondo organizza una

Notte di musica nordamericana, nella Trattoria da Bruna e Sandro - V. Trieste 17 – Milano, (MM1 Wagner o De Angeli, laterale v. Sardegna/v. Washington)

Il programma prevede:

dalle 20.30 Cena (su prenotazione) scrivendo a metromondo@tin.it, oppure telefonando al numero 02 36511752, oppure 3896986350;

dalle 21.30 Concerto del gruppo Quantico Five



Serata con cena: 20 €;

ingresso dopo cena per il concerto: sottoscrizione di 5 €



Informazioni: Circolo Metromondo –

Telefono: 3896986350 – www.metromondo.it – metromondo@tin.it

"Cartoline dal Nordamerica” è un concerto di musica folk, country, blues, rock, con brani dei più grandi autori nordamericani, da Bob Dylan a Bruce Springsteen, da Jackson Browne a Neil Young. Attraverso le canzoni ripercorre temi e momenti della storia americana, dal tempo della sua fondazione sino ai giorni nostri, passando attraverso il mito e la realtà della frontiera, la Grande Depressione, la condizione degli afroamericani, la cultura beat e il movimento di contestazione della guerra in Vietnam.