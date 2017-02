"Cartoomics 2017": dal 3 al 5 marzo film, fumetti e giochi a Rho Fiera

Cartoomics 2017 torna a Rho Fiera Milano da 3 al 5 marzo.

La fiera, giunta alla 24esima edizione, è una delle più importanti nell'ambito dell'intrattenimento ludico-culturale e spazia dal fumetto al cinema, passando per i giochi, la fantascienza, i videogame e il fantasy.

Tra gli ospiti speciali presenti quest'anno: il disegnatore Giorgio Cavazzano, il regista Dario Argento, l'attore di Star Trek Robert Picardo, l'attore di Star Wars Stephen Calcutt e l'animatore Bruno Bozzetto.

In programma: mostre (Diabolik al muro, Topo Maltese), presentazioni (seconda stagione di DK), incontri con gli autori (Matsuhiro Arita, illustratore dei Pokémon), anticipazioni e trailer (con la Movie Time Machine), un focus su Star Wars nell'area fantascientifica (corsi di spada laser e duelli dimostrativi), un villaggio in stile medievale (con attività anche per bambini), una zona action dedicata a Resident Evil (trucco in stile zombie). Per i dettagli delle iniziative: cartoomics.it.