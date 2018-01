"Cartoomics 2018": dal 9 all'11 marzo film, fumetti e giochi a Rho Fiera

Cartoomics - Movies, Comics and Games, la fiera dedicata all'intrattenimento ludico culturale, torna a Rho Fiera Milano dal 9 all'11 marzo per la 25esima edizione.

Come sempre, saranno tante e ricche le sezioni della manifestazione: quella dedicata ai fumetti, tra nuove uscite, mostre e incontri con gli autori; quella su cinema e tv, con anticipazioni, retroscena e appuntamenti imperdibili; e quella consacrata ai giochi, da tavolo, di ruolo e da torneo, senza dimenticare, naturalmente, i videogame, a cui viene riservata un'area sempre più grande, dotata di tante postazioni.

Inoltre, non rimarranno delusi nemmeno quest'anno gli amanti di: fantascienza, a cui viene consacrato un ampio spazio; cosplay, proposto sotto forma di sfliate e contest; horror, con un'area piena di scheletri, vampiri e mostri; e fantasy, presentato in una zona simil-medievale ancora più ricca rispetto alle scorse edizioni. Tra le novità di quest'anno, Tattoomics, l'area pensata per gli amanti del tattoo. A questo link è possibile scaricare uno sconto per i biglietti.