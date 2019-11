La galleria Maiocchi15 inaugura giovedì 21 novembre, dalle ore 19 in via Maiocchi 15 a Milano, la mostra “Cartoon’s Feet”, esposizione personale delle opere dell’artista CUT.

In mostra sono esposte circa una ventina di opere d’arte tratte da una collezione gaia e d’impatto immediato, per i soggetti reinterpretati e le cromie accese. Il concept è focalizzato non tanto sui cartoons, nel senso più generale del termine, quanto sui loro piedi. Ciò dimostra come, anche da un piccolo dettaglio, il personaggio si riveli agli occhi dell’osservatore, senza che questi sia necessariamente rappresentato nella sua totalità.



Come afferma l’artista stesso: “Ho sempre guardato con simpatia e traporto il mondo dei cartoons, notando come le loro estremità fossero in grado di restituire carattere al personaggio, sia per la loro forma sia per la postura con la quale venivano disegnate”.



I suoi quadri sono realizzati a traforo. Attinge dalla fantasia, dalla memoria e da ciò che i suoi occhi vedono ogni giorno. CUT fonde, in modo maturo, il gioco infantile con una manualità puramente artigianale, elementi di grafica con il piacere di comporre parodie.



Il percorso artistico di CUT dimostra come certe inclinazioni personali unite a sensibilità e competenza manuale possano convergere verso nuove strade professionali da percorrere. Nel suo portfolio c’è spazio per diverse collezioni: da una serie dedicata agli occhiali di personaggi famosi ai gelati su stecco travestiti da supereroi. Da personaggi che hanno scritto la storia del ciclismo e del calcio a libere interpretazioni dell’omino Michelin, diventata quest’anno icona del millennio.

Maiocchi15

Maiocchi15 propone una continua attività di ricerca nel campo dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione a “raccontare i nostri tempi attraverso vere opere d’arte in un mondo digitale in cui siamo sopraffatti da immagini senza filtro e senza progettualità”.

Coniugare gusto, ricercatezza e valore artistico - con un occhio “affordable” - è la mission della galleria Maiocchi15.



Info Utili

Periodo espositivo: dal 21 novembre all’8 dicembre 2019

Orario: dal lunedì al sabato (9.30 – 13 e 14.30 – 19.30)

Ingresso libero



Contatti Galleria



MAIOCCHI15

via Maiocchi 15, 20129 - Milano

tel. 02.23184910

maiocchi15@gmail.com