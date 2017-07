Casa del consumatore a idroscalo: consigli e spinner per tutti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 22 e Domenica 23 luglio, presso Idroscalo (Punta dell’est), avrà luogo l’evento di Casa del Consumatore nell'ambito del progetto “Io sono originale”. Verrà allestito uno stand dove sarà disponibile materiale del progetto e verranno dati consigli e materiale informativo ai consumatori. Lo stand rimarrà aperto dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Nell'occasione sarà possibile associarsi all'associazione al costo base di un solo euro/anno e ritirare uno spinner in omaggio con il logo di “Io sono originale”. Obiettivo dell’evento presso Idroscalo è sensibilizzare i consumatori all'importanza di acquistare prodotti originali e rispettosi delle norme vigenti sia in termini fiscali che di sicurezza e garanzia. Durante l'evento tutti potranno associarsi al costo annuo di un solo euro. Associarsi a Casa del Consumatore significa essere costantemente informati sulle tematiche e problematiche del mondo del consumo ed essere assistiti e tutelati dagli esperti dell'associazione, a distanza o presso le sedi sparse in tutta Italia. L’informazione, il risparmio e la tutela sono i nostri principali servizi. Associazione di consumatori significa anche unione e coesione di persone che, attraverso lo strumento di associazione, non solo possono denunciare alla pubblica opinione situazioni di abuso, ma risolverle, anche ricorrendo alla magistratura con interventi mirati ed efficaci per tutti.