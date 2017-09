Ad Assago, sabato 16 settembre " la casa delle favole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con il Patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura e Biblioteca del Comune di Assago, sabato 16 settembre 2017 , presso il Giardino della Biblioteca Comunale , in Via Corsica , dalle ore 15:30 alle ore 18.30, si terra' l'iniziativa "La casa delle favole" - racconti e sand art a cura di Prestige Eventi . Favole e avventure raccontate attraverso l'arte dell'illustrazione con la sabbia. Ad ogni racconto , la cui durata è di trenta minuti circa, potranno partecipare solo 25 persone e , pertanto, la prenotazione è consigliata . Per partecipare è necessario prenotarsi in anticipo presso la Biblioteca Comunale , telefonando al numero 024880006. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 ai 9 anni e l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. . "Abbiamo ripreso - sostiene il Sindaco di Assago, Graziano Musella - dopo la pausa estiva , le iniziative culturali per i nostri cittadini . Ricchi ed importanti saranno gli appuntamenti culturali a cui daremo corso e che coinvolgeranno , sia per i bambini, sia per gli adulti , a quali chiediamo , come sempre, di partecipare numerosi a queste attività' di svago e di aggregazione".