"Una casa di bambola": dal 28 febbraio al Franco Parenti

Una casa di bambola, regia di Andrée Ruth Shammahm con Filippo Timi e Marina Rocco, sarà in programmazione al Franco Parenti dal 28 febbraio al 12 marzo.

Il testo ibseniano viene ribaltato: Nora non è più una vittima, nè soltanto una bambola. La sua buona fede è dubbia: viene a scoprirsi che proprio lei regge i fili, manipolando il marito Torvald.

L'intreccio, quasi quello di un thriller, viene utilizzato per indagare i rapporti tra i diversi e complessi ruoli maschili e femminili, mettendo in guardia gli spettatori dalla semplificazione di cui la protagonista è responsabile. Una semplificazione che, in questa versione, viene rifiutata.