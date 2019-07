"La casa di carta" a Milano: ecco il "cinema" all'aperto gratis con la proiezione in anteprima

Giovedì 18 luglio, in Piazza Affari, verranno proiettate in anteprima assoluta le prime due puntate del terzo capitolo de "Casa di Carta".

La mega proiezione

Un evento unico, quello dedicato alla serie evento che ha conquistato migliaia di telespettatori, in uscita sulla piattaforma di streaming con i nuovi episodi venerdì 19 luglio.

Netflix ha presentato con queste parole l’evento su Facebook: “Il 18 luglio la banda suonerà l’adunata, rispondete per assistere in anteprima assoluta a La casa di carta: Terza Parte. Più diretta di una telefonata del Professore. Più rumorosa di una risata di Denver. Più sobria dei completi di Nairobi. La chiamata è fissata per le 21:30 in Piazza Affari con la proiezione delle prime due puntate della nuova stagione. E se pensate che il luogo scelto sia casuale… non c’è scelta del Professore che lasci spazio al caso. L’anteprima è aperta a tutti fino a esaurimento posti. Ma proprio a tutti. Anche ad Arturito. Solo che a lui non lo abbiamo detto“.

Obiettivo: accorrere fino ad esaurimento posti.

Credit immagine @ lucazaba88