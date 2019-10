A Milano arriva "casa Nutella": assaggi gratis per tutti dei nuovi biscotti ripieni di Nutella

Un mare di dolcezza sta per invadere Milano. Dal 24 al 31 ottobre, in piazza Gae Aulenti, sarà infatti allestita "Casa Nutella", uno spazio interamente griffato Ferrero per il lancio dei nuovi "Nutella biscuits", i biscotti ripieni di Nutella che saranno sul mercato a partire da novembre.

Nella struttura, che sarà aperta dalle 8.30 alle 20 ogni giorno, chiunque potrà assaggiare gratuitamente - e in anteprima - i nuovi biscotti e potrà poi condividere la propria esperienza sui social.

"Vieni a Casa Nutella e vivi un’esperienza di assaggio unica - l'invito della casa madre -. Nutella Biscuits, il primo biscotto lanciato insieme alle persone".

Casa Nutella è aperta a tutti, ma i minori di 17 anni non potranno usufruire dell'assaggio.