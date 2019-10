Cascalaterra 16 - 17 -18 ottobre 2019 ambiente e futuro: tre giorni di incontri, workshop e proiezioni

L’Associazione Chiamamilano, facendo seguito al ciclo di appuntamenti dedicati all’ambiente e al futuro organizzati nel corso di maggio 2019 presso il Negozio Civico in collaborazione con alcuni soggetti attivi sul tema, presenta “Cascalaterra”: tre giorni di appuntamenti per approfondire questioni sensibili e di estrema attualità quali la biodiversità, lo stato di salute degli oceani e l’inquinamento ambientale, con un focus sul territorio cittadino. L’iniziativa vuole essere un’occasione di incontro e confronto fra la cittadinanza e le realtà che si occupano di temi ambientali, con l’intenzione di sensibilizzare le persone ai problemi legati al cambiamento climatico e alla necessità di una transizione verso la sostenibilità, fornendo strumenti critici e diffondendo informazioni specifiche.

Si comincia la mattina di mercoledì 16 ottobre con il coinvolgimento da parte del gruppo Diciassette di alcune classi del Liceo Classico Tito Livio di Milano che attraverso un gioco di ruolo avranno l’occasione di osservare da vicino e sperimentare tramite simulazione alcune dinamiche legate al degrado ambientale e allo sviluppo sostenibile; si prosegue poi con una serie di incontri che approfondiscono situazioni specifiche: dal focus sulla foresta amazzonica proposto dal Cesvi alle problematiche relative alle risorse alimentari legate a pesca e acquacoltura nell’incontro curato da Slow Food Milano; verrà poi indagato l’approccio del singolo e della società nei confronti dei temi ambientali, parlando di accesso ai dati pubblici sull’ambiente con Cittadini Reattivi, e di eco-ansie vecchie e nuove con gli attivisti di Friday For Future.

Non mancheranno le suggestioni visive, con la proiezione del documentario Messaggi dalla fine del mondo, tra i vincitori del Festival Cinemambiente 2019, e le immagini del progetto Everyday ClimateChange di Photo Op.

Gli incontri si tengono presso la sede del Negozio Civico Chiamamilano, in via Laghetto 2, Milano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Cascalaterra” è realizzata grazie al contributo e alla collaborazione dei seguenti soggetti: Friday For Future, Rachele Rizzo e Italian Climate Network, Diciassette, Cesvi, Slow Food Milano, Rosy Battaglia e Cittadini Reattivi, Photo Op, Cinemambiente, Lipu Milano (Lega Italiana Protezione Uccelli, sez. Milano).