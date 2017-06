Cassano d'Adda street food festival

Cassano Street Food Festival –Cassano d’Adda (MI)

Sabato 1 – Domenica 2 Luglio 2017

2 giorni con il miglior cibo di strada, musica e divertimento! vi aspettiamo!!

Sabato 11.00-24.30 - Domenica 11.00-22.00

INGRESSO GRATUITO

Per info 366-5382866 info@vitaminac-adv.com

Cassano Street Food Festival vedrà la partecipazione dei migliori food truck provenienti da tutta la penisola che con le loro appetitose proposte sapranno accontentare tutti i gusti: tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota invaderanno la cittadina inondando l’aria di profumi e facendo venire l’acquolina in bocca a tutti!!!

I truck partecipanti proporranno ghiotte specialità, menù gourmet e cucina espressa; tante le leccornie che si potranno assaggiare, tante le birre che si potranno degustare…

Ecco i truck presenti con le loro specialità:

 Fast and food con fritti e primi piatti

 Ta Bueno con specialità peruviane

 Osteria Argentina con asado e carne argentina

 Sei fritto con pizza fritta

 Mystic Burger specializzato in hamburger gourmet

 Pota Piatti Ottimi Take Away

 Arristicini abruzzesi

 Arost e Fret pesce grigliato e piatti del capitano

 Gipsy Bigfood, con specialità della Valchiavenna

 La Bottega itinerante con pulled pork e pulled chicken

 Focaracceria Umbra, focacce con i migliori salumi

Ricco il carnet degli eventi, che prevede musica, un’area bimbi e altre sorprese! In contemporanea, Sabato 1 luglio ci sarà la Notte Bianca Cassanese!

Quale migliore occasione quindi per unire il piacere del palato a musica, cultura e divertimento proprio ai piedi della bellissima Fortezza Viscontea! Per rimanere aggiornato sulle novità e i partecipanti all’evento seguici su Facebook all’evento Cassano Street Food festival! È un evento in collaborazione con il Comune di Cassano d’Adda

PROGRAMMA DELL’EVENTO

SABATO 1 LUGLIO

Ore 11.00 apertura della manifestazione

Dalle 18.00 alle 23.00 animazione per bambini

Ore 24.30 chiusura della Manifestazione

DOMENICA 2 LUGLIO

Ore 11.00 apertura della manifestazione

Dalle 17.00 alle 22.00 animazione per bambini

Dalle 19.00 musica dal vivo con i Donoraro Street Band

Ore 22.00 Chiusura della manifestazione

Per info e contatti:

Segreteria Organizzativa Vitamina C

info@vitaminac-adv.com Seguici su FB alla pagina Vitamina C e Yes we food

Giuseppe Arancio 366.5382866 - Roberta Testa 339.3241566