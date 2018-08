Ferragosto al Castello Sforzesco: mercoledì 15 agosto

Mercoledì 15 agosto all'interno della rassegna "Estate Sforzesca", presso il Castello Sforzesco andrà in scena un grande evento gratuito con performance teatrali, spettacoli vari e due dj-set a base di disco music.



In consolle "Futuro Tropicale" con la sua new wave e la dj australiana "CC:DISCO!", icona della club scene di Melbourne.

Evento gratuito.