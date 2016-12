"Catapult": fino all'8 gennaio ombre magiche al Teatro Leonardo

Fino all'8 gennaio al Teatro Leonardo è in programma Catapult - Magic Shadows, uno spettacolo di ombre per adulti e bambini.

I Catapult hanno iniziato la loro carriera conquistando il pubblico americano con le loro sorprendenti performance nella trasmissione America’s Got Talent 2013 e nel 2014 sono arrivati per la prima volta in Italia con il loro show di ombre danzanti.

Un'arte antica come quella delle ombre cinesi assume una nuova forma grazie all'utilizzo del corpo umano. Con semplici giochi di luce e ombra appaiono figure impensabili: un castello, un fiore, un elicottero...