Catena umana fino al memoriale della Shoah: il 28 gennaio flash mob da piazza Lima

Sabato 28 gennaio l'iniziativa promossa da Municipio 3 insieme a Ornella Coen (figlia di Dante Coen) #nessunotocchilashoah invita i cittadini in piazza Lima per formare una catena umana fino al Binario 21, memoriale della Shoah.

La manifestazione è stata pensata come gesto di protesta per l'oltraggio alla Pietra d'inciampo in memoria di Dante Coen, imbrattata con della vernice nera nella notte del 20 gennaio in un atto di antisemitismo.

Dante Coen (1910-1945), che viveva proprio in via Plinio, nei pressi del ritrovo, fu una delle vittime dell'eccidio nazista. Prelevato a Milano dalle SS, venne deportato nel campo di sterminio di Auschwitz per poi venire assassinato a Buchenwald.

I partecipanti si disporranno in successione dalla casa di Dante Coen fino al Binario 21, luogo da dove vennero deportati migliaia di milanesi.

Scuole, istituzioni, associazioni e tutta la cittadinanza sono chiamate a partecipare per dichiarare forte e chiaro come la storia e la memoria non siano cancellabili.