Cattedrale vegetale sulle rive dell'Adda: colonne di legno di 18 metri, luogo di pace e silenzio

Inaugura il 23 aprile 2017, sulle rive dell'Adda a Lodi, la "Cattedrale vegetale" di Giuliano Mauri, artista lodigiano da sempre vissuto a Milano e scomparso nel 2009. Si trova nell'ex area Sicc, in zona via Ferrabini, a pochi passi dal fiume. L'area è raggiungibile dalla stazione.

Un'opera di Land Art che occupa quasi 1.700 metri quadrati con 108 colonne di legno da 18 metri, all'interno querce che cresceranno lentamente.

Si tratta di un luogo di silenzio e pace dove, nelle intenzioni dell'artista, è possibile raccogliersi in riflessione, in uno stretto connubio tra arte e natura. Video embed da YouTube di Amfly.

La prima idea di "Cattedrale Vegetale" viene a Mauri negli anni ’80, ma solo nel 2001 riesce a costruirla ad Arte Sella (Borgo Valsugana, Trento), grazie al Direttore Artistico Emanuele Montibeller, immagine simbolo della valle, l’installazione accoglie migliaia di visitatori l’anno. La seconda realizzata nel Parco delle Orobie (Bergamo), in un contesto ambientale più isolato, ma comunque visitata da migliaia di persone. "La "Cattedrale Vegetale" evoca in noi molte emozioni, incontra qualche nostro bisogno indefinito, ma lo fa con leggerezza, lasciandoci spazi per guardarci attraverso, come attraverso le sue possenti ed eteree colonne. Ci intimidisce con le sue dimensioni: l’altezza la monumentalità; rievoca grandi fatiche e grandi invenzioni, aspirazioni architettoniche e religiose degli uomini che in ogni periodo della loro storia hanno provato a spiegare, sfiorando i loro limiti e le loro possibilità, rivolgendosi alle loro divinità, cercando di raggiungerle in una preghiera non certo sussurrata o sommersa", scriveva Laura Tomaselli.

"La Cattedrale rappresenta un’idea di magnificenza, un ordine e una sacralità del luogo, ho sempre voluto dare corpo a questa fratellanza che esiste tra il luogo e la sacralità della terra e di questi elementi che si innalzano che sono gli alberi. In questo c’è dentro tutta la filosofia del mio lavoro. Il luogo non mi dimentica e questo mi fa felice, mi piace pensare che la gente attraverserà questo luogo pensando al perché è stata costruita, al perché si è fatta, una domanda che la gente si farà da sé, rendendosi conto che l’opera vale il posto", commentava il progetto Giuliano Mauri.