"Cattiverie": dal 12 al 17 giugno al Teatro Libero

Cattiverie, di Luca Spadaro, è al Teatro Libero dal 12 al 17 giugno.

Lo spettacolo, il cui sottotitolo recita Tre pezzi brevi per capire chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo e per risolvere una volta per tutte i sempiterni problemi che attanagliano l’umanità​, è un allegro varietà sul peggio del genere umano.