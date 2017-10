Cecco Mariniello | Le dimore del mito



Dall’11 al 27 ottobre 2017



VERNISSAGE mercoledì 11 ottobre ore 18.30



Presso Spazio Mantegna

Spazio Mantegna Milano

Le vedute con figure di bagnanti, personaggi enigmatici di una modernità che “anticheggia” tra gli archi e i patii caratterizzano il linguaggio di Cecco Mariniello. In mostra allo Spazio Mantegna per la tappa milanese della mostra "Le dimore del mito".



Testo critico di Nicoletta Colombo:

Gli enigmi di Mariniello. Storia e sogno

I paesaggi, le vedute scorciate in cui compaiono figure di bagnanti, un cane, personaggi enigmatici di una modernità che “anticheggia” tra gli archi e i patii di pompeiana memoria sottratti al trascorrere del tempo, caratterizzano il linguaggio di Cecco Mariniello, artista che ha mantenuto nel medium pittorico la lucidità calcolata dell’illustratore.

Il suo stile razionale, freddo, mentale, quasi congelato nell’assenza intenzionale di vibrazioni, elude l’interferenza dei valori atmosferici che romperebbero il sottile cortocircuito tra vero e mistero, tra veduta e visione, elaborato attraverso la precedente esperienza di illustratore.

Entro le geometrie perfette dei suoi giardini, delle piante che nulla hanno del végétal irregulier in quanto inscritte in uno schema compositivo classico, tra le architetture puriste di ville con piscina dove, nei tagli prospettici otticamente impeccabili, compaiono nudi ammiccanti e ironici, Mariniello esplora un regno anfibio tra realtà e sogno dove tutto è immerso nel silenzio.

L’assenza di moto e di risonanze blocca le forme in un tempo-non tempo, incastonandole in effetti di trompe-l’oeil che conducono la sensibilità dell’osservatore alla soglia di un mondo straniato, quasi artificiale, al confine tra antico e moderno, in cui coesistono schegge di storie prosciolte da ogni contesto razionale.

Accompagnate dalla illusorietà indotta dal presentimento di trovarsi in un sogno e quel senso di sottile voyeurismo che solletica i sensi, intellettuali anziché percettivi, le immagini smaltate dai colori intensi stesi à plat in soluzioni lucide come porcellana riportano al presente le antiche archeologie dechirichiane, spiazzanti e misteriose, o ancora rileggono i surrealismi straniati di Magritte, che non subiscono in Mariniello gli eccessi della deformazione concettuale, né si ribaltano nelle insanabili metamorfosi surrealiste.

Nelle sue visioni l’artista delinea un enigma più persuasivo, risolto in una formulazione conciliata sia con la storia che con il sogno, il tutto trasposto in una soluzione interlocutoria, allusiva, spesso interrogativa, sospesa nello snodo ideale tra un presente in pillole, stenografico, e la memoria del passato.

Pittura della contemporaneità, risolta oggi ed ora con un occhio alla tradizione, ai valori di sempre, che sono in definitiva il più valido antidoto alla perdita di senso.