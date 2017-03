"Cello Daddy": dal 6 al 12 marzo al Teatro Libero

Dal 6 al 12 marzo al Teatro Libero andrà in scena in prima nazionale Cello Daddy - Il talento della più grande violoncellista mai esistita: Jacqueline Du Pré, regia di Silvia Giulia Mendola.

Lo spettacolo di Lia Tomatis, con musica dal vivo, vuole omaggiare Jacqueline Du Pré, violoncellista leggendaria e moglie del direttore d'orchestra Daniel Barenboim, morta a soli 42 anni a causa di una malattia invalidante.

"Cello Daddy", "Papà violoncello" è il nome con cui Jacqueline chiamava il suo insegnante di riferimento William Pleath, persona fondamentale tanto per il suo percorso artistico quanto per quello umano. Al centro della storia l'amore per la musica e la vita, il talento artistico e l'importanza di scoprire le proprie potenzialità.