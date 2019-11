Celtic harps & Christmas carols

Un avvicinarsi al Natale in un luogo sacro con le musiche eseguite magistralmente dalle arpe celtiche



con il CERCHIO DELLE FATE, Arpe celtiche e voci



Carole, danze e canti della tradizione natalizia europea: melodie che esprimono il mistero di quella notte che ha affascinato per secoli pittori, poeti e musicisti.

Le melodie del Natale rievocano, consolano, raccontano storie, leggende e costumi, ma soprattutto uniscono.

La tradizione cristiana si intreccia con quella contadina e la musica popolare che ne deriva ci regala pagine di pura poesia.



Arpe celtiche e voci per un repertorio tradizionale arricchito di piccole sorprese: perché le radici di un mistero tanto antico sono molto profonde



Il pubblico sarà accolto dall’esecuzione dal vivo della Great Highland Bagpipe (Cornamusa Scozzese)



Consigliata la prenotazione



Informazioni e prenotazioni al nr. 393 94 61 215



Ingresso e.15,00



Organizzazione FELIX COMPANY



Chiesa Santa Maria del Carmine

Piazza del Carmine 2 Milano