Cena d’autunno per sostenere il Villaggio Solidale di Lurano

Venerdì 10 novembre 2017 presso la location storica di Palazzo Visconti a Brignano Gera d’Adda (BG) si terrà la Cena d’autunno, un evento di beneficienza organizzato dal Consorzio Famiglie e Accoglienza, Onlus che da più di 20 anni si impegna ad aiutare giovani e famiglie in difficoltà, e dare supporto a persone disabili. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla costruzione del Villaggio Solidale che sorgerà a Lurano, un progetto che si rivolge ai ragazzi disabili per favorire un percorso di ricerca dell’autonomia, e alle persone in particolari situazioni di fragilità per affiancarle nel riprendere in mano la propria vita. Ospite speciale sarà il calciatore dell’Atalanta Alejandro Darío Gómez, da tutti conosciuto come Papu Gomez, che con la sua presenza contribuirà a rendere la serata particolarmente emozionante e ricca di sorprese.

L’evento si svolgerà a partire dalle 18.30 con un aperitivo a Lurano (BG), dove sorgeranno gli edifici del Villaggio; a seguire alle 20.30 la cena di gala nell’incantevole cornice del Palazzo Visconti. Durante la serata verrà presentato il Villaggio, e ci sarà la possibilità di confrontarsi con gli operatori che tutti i giorni lavorano sul territorio a contatto con persone fragili e ragazzi disabili, per scoprire insieme a loro tutti i dettagli del progetto e l’importanza che questo riveste nella comunità. Il menu, rigorosamente con prodotti di stagione, sarà preparato e servito dalla cooperativa sociale Le Cinque Pertiche, che utilizza solo ingredienti biologici di primissima scelta provenienti dal proprio orto. Il costo a persona è di 80 euro, aperitivo e cena inclusi. Per Info e prenotazioni contattare Alessandra Colla entro il 25 ottobre: Tel. 392.0132833 - Email: alessandra@innovationpeople.it.