Torna a Milano la Cena Bianca 2017 "Cenaconme!"

Come ogni anno, torna a Milano la "Cena in bianco" 2017, evento conviviale mutuato dalle Diner en Blanc parigine. Regola imprescindibile: tutto in bianco.

Come funziona la Cena in bianco

"Il tema dunque di questa cena - sfidante lo sappiamo - sarà il riflettere su cosa vuol dire per voi l’incontro con l’altro, lo sconosciuto, l’ignoto il tutto all’interno del codice estetico dominante che - come sempre - sarà il “bianco”. Tutto questo è reso possibile dallo spazio pubblico, il primo grande protagonista della nostra storia. La città, la piazza è il luogo del prendersi cura e del quale è necessario prendersi cura sia nel momento dell’occupazione, sia nell’uscita di scena. Chi partecipa a Cenaconme! accetta e sente propria la responsabilità nei confronti del luogo che considera come la propria casa. Lasceremo quindi tutti il luogo pulito come lo abbiamo trovato e a mezzanotte svaniremo senza lasciare traccia e portando con noi tutto quello che abbiamo portato sul posto (immondizia inclusa)".

Il luogo verrà detto solo qualche ora prima dell'incontro.