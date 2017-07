Milano, esclusiva cena di gala in Galleria: 500 euro a testa per assaggiare il menu di Cracco

Saranno 900 gli invitati, pagheranno 500 euro a testa - soldi che poi andranno in beneficenza alla Caritas - e il menu sarà ideato da Carlo Cracco. Mercoledì 13 settembre sarà una serata indimenticabile per la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, che festeggia i suoi 150 anni.

Il Comune, in collaborazione con Confcommercio e gli operatori della Galleria, con il sostegno della Caritas Ambrosiana festeggiano così il lieto anniversario. La festa proseguirà anche venerdì 15 settembre, con un evento pubblico, aperto all'intera cittadinanza.

La cena all'interno della Galleria, a partire dalle ore 21

Saranno 900 gli invitati che, versando alla Caritas una quota di 500 euro, parteciperanno all'appuntamento insieme al sindaco Giuseppe Sala e alle più importanti personalità della città. Il menu, ideato da Cracco, sarà preparato e servito dai ristoranti del 'Salotto di Milano', alcuni dei quali compiono anch'essi 150 anni di vita.

Il ricavato per 'cena sospesa'

Il ricavato sarà destinato all'iniziativa "Cena sospesa", lanciata da diverse realtà tra cui Caritas, Fipe, Confcommercio ed Epam, con il patrocinio del Comune, che consente di offrire un pasto a chi non può permetterselo.

Le dichiarazioni

"Rendere omaggio alla Galleria - spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala - significa celebrare la bellezza architettonica e i 150 anni di storia della nostra città che questo luogo rappresenta e racconta. Per questo motivo, abbiamo deciso di organizzare una cena speciale. E non solo per la location esclusiva che la ospita. La cena per il 150° anniversario della Galleria vuole essere un momento di incontro e di riflessione. Perché per una città che crede fortemente nel valore della solidarietà, ricordarsi di chi è meno fortunato e ha più bisogno del nostro aiuto è un dovere sempre, soprattutto nei momenti di festa".

"La Galleria è un monumento vivo di Milano conosciuto nel mondo – afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - e ricordare i suoi primi 150 anni significa celebrare anche la città che si è sviluppata attorno a quest’opera di straordinaria bellezza. Tutta la città. Ed è importante che proprio dalla Galleria, abitata da importanti imprese e simbolo di eleganza, parta un’iniziativa di solidarietà che poi è il cuore e la storia della Grande Milano".

"Probabilmente una grande cena solidale nel cuore della sua città – dice Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana – sarebbe piaciuta anche ad Alessandro Manzoni che nei Promessi sposi scrive che 'si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio'. Aggiornando quell’idea alla sensibilità contemporanea il Papa ci ricorda che 'uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene'. Sarà con questo spirito che chiederemo di vivere quella serata a chi vi parteciperà. Il ricavato sarà destinato alla 'Cena Sospesa', l’iniziativa, che nata con Expo, ha permesso in due anni, grazie alle offerte dei clienti dei 35 ristoranti che vi hanno aderito, di distribuire 60 mila euro in buoni pasto, come integrazione al reddito di 150 disoccupati impegnati nei programmi di riqualificazione professionale. Ci auguriamo anche che dopo la serata, altri ristoratori si facciano avanti, per entrare nel circuito dei locali 'Cena sospesa' e dare così continuità all’impegno di solidarietà dei cittadini milanesi".