"Cena Bianca 2017": rivelata la location

La Cena in bianco del 13 luglio 2017 si terrà in Piazza Giulio Cesare, nelle adiacenze di CityLife, la zona sorta nel quartiere Portello come riqualificazione della Fiera Campionaria.

Il tema di quest'anno, come annunciato, sarà "l'incontro con l'altro". Le organizzatrici invitano quindi tutti i partecipanti ad aderire il più possibile allo spirito di condivisione e apertura all'incontro che caratterizza da sempre l'iniziativa.

Chi prenderà parte all'ormai tradizionale flash mob conviviale osserverà il dress code bianco e allestirà le tavolate, sempre rigorosamente bianche, con cura ed eleganza.

Come per gli scorsi anni particolare attenzione verrà prestata agli spazi utilizzati, che dovranno essere lasciati "senza traccia del passaggio", come annotano le organizzatrici.