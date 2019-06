"Cena con me", la cena in bianco segreta da condividere, torna a Milano

E' diventato ormai un appuntamento fisso di luglio, tenuto volutamente segreto fino a pochissimi giorni prima. E' "Cena con me", conosciuta anche come "Cena in bianco", una cena misteriosa che ogni anno viene organizzata a Milano, in location sempre diverse (come il Castello Sforzesco o piazza Leonardo Da Vinci).

La "Cena in bianco" è momento unico che permette ai partecipanti di organizzare in modo autonomo la propria cena, portando tavoli, stoviglie e cibo, da condividere anche con gli altri: un modo nuovo (e divertente) di conoscere gente, nell'ottica di un vero sharing dinner. Parola d'ordine: total white, con fiori, tavoli, luci e vestiti rigorosamente bianchi.

Le (poche) informazioni sull'edizione 2019

Ancora poche le informazioni sull'evento di quest'anno, anche se gli organizzatori comunicano che "avverrà sempre lo stesso giovedì di luglio", senza specificare altro. Considerando che l'anno scorso la cena in bianco è stata organizzata il primo giovedì di luglio, almeno un primo indizio sulla data dovrebbe esserci.

Per maggiori informazioni si può scrivere a: cenaconme@gmail.com.