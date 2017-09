"Cena in fiore": il 23 settembre in via Festa del Perdono un flash mob conviviale, gratis

Sabato 23 settembre in via Festa del Perdono, all'altezza di via Bergamini, viene presentata Cena in fiore, la prima edizione dell'appuntamento conviviale che ha per tema i fiori.

Per partecipare all'iniziativa, proposta nell'ambito di Green City Milano 2017, sarà sufficiente: indossare abiti colorati e/o con stampe floreali; portare del cibo da casa, "possibilemente veg", sottolineano gli organizzatori, o acquistarlo nei locali della zona che aderiscono all'evento con proposte a tema; sparecchiare e ripulire tutto a fine serata, separando i rifiuti da riciclare.

Ad aspettare il pubblico: tavoli e sedie (con la possibilità di portare anche la propria attrezzatura da picnic), la musica dal vivo dell'esplosiva Woody Gipsy Band; lo sfondo della pregevole Ca' Granda, sede dell'Università degli Studi di Milano. Per maggiori info: laghettodistrict@gmail.com.