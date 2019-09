Cena in viola

20 settembre 2019, ore 19.00 - Borgo Sostenibile di Figino, via Rasario 8/a



Momento conviviale e condiviso per cenare con l’Alzheimer



Venerdì 20 settembre, Il Borgo Sostenibile di Figino si colorerà di Viola per il Mese Mondiale Alzheimer. Genera, in collaborazione con le realtà del territorio, allestirà la Piazza del Borgo per accogliere tutte le persone che vorranno cenare con l’Alzheimer, per entrare in contatto in modo differente con le persone, la loro sensibilità e abbattere i muri che allontano e creano pregiudizi. Un evento conviviale, libero, aperto, inclusivo, senza barriere, che accoglie e fa sentire meno soli.



La cena è inserita tra gli eventi previsti nel Comune di Milano nell’ambito dell’VIII mese mondiale Alzheimer



http://bit.ly/2lMDajQ



Genera coglierà l’occasione per annunciare la nascita del primo Villaggio Alzheimer a Milano, che aprirà a ottobre all’interno dello stesso borgo. Il villaggio sarà una nuova piazza per tutti gli abitanti, con le loro forze e le loro fragilità, in un clima adatto a sperimentare nuovi modi di coesistere.



Per info e contatti: Laura Pozzi, tel. 02 35974508 -



comunicazione@generaonlus.it

