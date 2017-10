Cenacolo, per otto domeniche apertura fino alle 22 e tagliandi in biglietteria

Per otto giorni il Cenacolo di Leonardo potrà essere visitato fino alle 22. Dal 15 ottobre al 3 dicembre incluso, per otto domeniche, e domenica 5 novembre con ingresso gratuito (normalmente tutti gli ingressi della prima domenica di ogni mese sono, appunto, gratuiti). L'iniziativa è - come evidente - estemporanea, non basterà certo ad arginare la "febbre da Leonardo" per quella che è senza alcun dubbio l'attrazione milanese più desiderata dai turisti. Ma è inserita anche nell'ambito della lotta al bagarinaggio online, che coinvolge anche l'Ultima Cena.

L'apertura serale è già stata decisa anche in occasione del Salone del Mobile di aprile 2018, per una settimana. Si calcolano, in quel caso, 2.200 visitatori in più, mentre per queste otto domeniche se ne prevedono almeno tremila. L'apertura serale avviene grazie a sponsor privati, tra cui Jti Italia (Japan Tobacco, proprietaria di marchi come Camel e Winston) e Best Union Company (VivaTicket).

Parlando nello specifico delle otto domeniche, i biglietti serali saranno per metà acquistabili online e con un massimo di cinque biglietti per prenotazione. L'altra metà sarà a disposizione direttamente in biglietteria, a partire dalle 14 del giorno stesso, in modo da evitare al massimo "l'incetta" di tagliandi da parte di chi poi rivende a prezzi maggiorati. I bagarini insomma.

D'altra parte basta fare una ricerca con Google per capire quanto sia facile "imbattersi" nei prezzi maggiorati. I primi risultati di ricerca sono siti che offrono biglietti a prezzo superiore a quello "regolare" ed evidentemente si tratta di soggetti che, prima, hanno prenotato un grande numero di tagliandi ciascuno. Il risultato è anche che - per gli utenti "normali" - è complicato prenotare una visita al Cenacolo. La prenotazione, tra l'altro, è obbligatoria, a parte l'iniziativa di queste otto domeniche per la quale, come detto, metà dei biglietti sarà disponibile solo in biglietteria.

Al Cenacolo sono consentiti ingressi in numero limitato per preservare al massimo l'opera e questo non aiuta di certo. Aiuterebbe, invece, aprire "finestre" ulteriori rispetto all'orario tradizionale, come gli ingressi serali o al mattino presto, come si fa in musei altrettanto "attraenti" nel mondo, ma è chiaro che servono soldi per coprire i costi aggiuntivi.

L'apertura serale per Expo 2015, sempre grazie allo sponsor

Durante Expo 2015, il Cenacolo venne aperto la sera per cinque giorni su sette, in previsione dell'alto numero di visitatori. Sempre grazie allo sponsor privato Jti Italia, che ci mise i soldi. Restarono esclusi solo il martedì e il mercoledì. Ma l'accordo venne raggiunto in extremis, a esposizione universale appena iniziata. E Milano rischiò la figuraccia internazionale, perché l'annuncio era stato dato qualche mese prima, con la conseguenza che i privati, le agenzie ed i tour operator si trovarono in grande difficoltà.

Cenacolo: Farinetti ci mette un milione di euro

Ad aprile 2017, Oscar Farinetti (patron di Eataly) ha annunciato che investirà un milione di euro per il "restauro ambientale" del Cenacolo di Leonardo. "Questo è il primo restauro ambientale, che garantirà cinque secoli di vita all'opera. Per altri 500 anni l'umanità non si perderà questa Cena", disse l'imprenditore alla presentazione del progetto insieme anche al ministro dei beni culturali Dario Franceschini.