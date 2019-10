A Palazzo Reale una mostra gratuita con un arazzo cinquecentesco omaggia Leonardo

Una mostra gratuita sarà offerta a Palazzo Reale dall'8 ottobre al 17 novembre, in occasione del 500enario dalla morte di Leonardo. Ad aspettare i visitatori Il Cenacolo di Leonardo per il Re Francesco I, Un capolavoro in oro e seta, a cura di Pietro Marani, e L’Ultima Cena: Tableau Vivant, creato da Armondo Linus Acosta, Vittorio Storaro, Cinematography, Dante Ferretti, Production Design e Francesca Lo Schiavo, Set Decoration.

(Tableau vivant)

"Palazzo Reale - scrivono gli organizzatori dell'esposizione - intende raccontare con due importanti opere distanti 500 anni l’una dall’altra, un arazzo e un film, la fascinazione che il capolavoro di Leonardo ha avuto e continua ad avere sul lavoro e la creatività degli artisti". In mostra l’arazzo dei Musei Vaticani riproducente l’Ultima Cena di Leonardo commissionato da Francesco I re di Francia e da sua madre, Luisa di Savoia. Ad affiacare l'opera, poi, il tableau vivant di nove minuti. proiettato in anteprima per l’Italia, creato e filmato con meticolosa ed eccellente qualità.

Dopo la grande mostra 'Leonardo da Vinci 1452-1519. Il disegno del mondo', allestita in occasione dell’Esposizione Universale del 2015 che raccoglieva circa 250 opere di musei e istituzioni da tutto il mondo, Palazzo Reale ospita nella prestigiosa Sala delle Cariatidi, nell’ambito del palinsesto Milano Leonardo 500 e con la curatela di Pietro C. Marani, un’opera straordinaria, poco conosciuta e di grande importanza per la diffusione dell’arte di Leonardo: l’arazzo dei Musei Vaticani riproducente l’Ultima Cena di Leonardo commissionato, come provano gli stemmi in esso contenuti, da Francesco I re di Francia e da sua madre, Luisa di Savoia.