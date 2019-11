La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci prosegue con Cenerentola opera pop, musical per famiglie



Il musical per famiglie Cenerentola opera pop è il primo degli appuntamenti pomeridiani previsti all’Auditorium Don Bosco di Cascina del Sole di Bollate (MI).



Bollate, 04 novembre 2019 – La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla nona edizione ed è organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate (MI) e con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI). Questa edizione ha ottenuto sia il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura sia il patrocinio e il contributo di Fondazione Cariplo.



Il terzo spettacolo della rassegna sarà Cenerentola opera pop di Filippo Mussi e Gianluca Sormani. Regia di Filippo Mussi. Produzione Teatro Instabile.



Cenerentola è una bella ragazza rimasta purtroppo orfana di sua mamma in giovane età. Vive ancora in casa ma deve ubbidire alla matrigna, una signora su con l’età che la tratta da serva. E così anche le due sorellastre, Mafalda e Clotilde, le figlie della matrigna, due ragazze brutte e antipatiche, si permettono di trattarla come una schiava, all’insaputa del papà, partito per un viaggio sul Titanic e mai più ritornato. Cenerentola prende questo nome dal camino dove passa la maggior parte del suo tempo, perché è costretta a pulirlo, a levare la cenere, a pregare il cibo, oltre che a rassettare e mettere in ordine la casa. Il re proprio in quei giorni organizza un ballo nella reggia, per incontrare le debuttanti e trovare la futura sposa a suo figlio, il principe ereditario Azzurro, da cui il nome di Principe Azzurro. Il Principe Azzurro infatti ha difficoltà a trovare una ragazza che gli voglia bene, nonostante sia circondato da amici (il suo fido Gildo e una scimmietta che ha trovato ferita nel bosco). Le sorellastre agghindate ridicolmente vanno alla festa accompagnate dalla matrigna, Cenerentola purtroppo non ha nessun abito per accedere al salone delle feste. Da sola in casa piange, e le sue lacrime giungono fino al cielo. Sarà una fatina un poco imbranata e stramba a darle una mano, si chiama Turchina. Con magie improbabili Turchina alla fine riesce a soddisfare le richieste di Cenerentola che accede pertanto alla festa, bellissima e inattesa. Tra lo stupore degli invitati il principe di innamora a prima vista della principessa. Purtroppo a mezzanotte Cenerentola deve scappare a casa per evitare che l’incantesimo la restituisca ai suoi abiti da lavoro. Scappando perde una scarpina e il principe approfitta di questo indizio per ricercarla nel reame. Nessuno riesce a indossare la scarpa, tranne, lei, Cenerentola, che svelata nella sua identità, sposa il principe in un matrimonio da sogno. E le sorelle? Troveranno lavoro nell’impresa di pulizia che si chiamerà “La Cenerentola”.



Lo spettacolo è molto comico, grazie ai personaggi della scimmietta magica, della fata Turchina imbranata e delle sorellastre. È recitato, ballato e cantato dal vivo da ben 22 attori e ballerini.



Sarà in scena sabato 23 novembre 2019 alle ore 16.00 presso l’Auditorium Don Bosco, via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



I biglietti si possono acquistare presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944.

Di seguito è riportato il costo dei biglietti:



• Settore unico € 10 (ridotto € 8)



Hanno diritto al biglietto ridotto i bambini fino a 10 anni, i soci di G.O.S.T., U.I.L.T., Accademia Vivaldi Istituto Musicale Città di Bollate, Accademia di Arti Sceniche NonSoloDanza, CRAL del Comune di Bollate, possessori della +teca card del circuito bibliotecario CSBNO, soci COOP Lombardia.



Come ogni anno la rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate e con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso i loro due teatri: il cineteatro “Splendor” ubicato a Bollate (MI) in piazza San Martino n°5, e l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!