Centrale district con avis 2 marzo 2020: giornata di donazione nel distretto della stazione centrale di Milano

Milano, 6 febbraio 2020 – Centrale District, Comitato che vede insieme grandi Hotel, Gallerie d’arte e tante realtà attive nelle vie a ridosso di Stazione Centrale di Milano fino a piazza Repubblica, promuove insieme ad AVIS Milano una giornata dedicata alla donazione del sangue. Lunedì 2 marzo, due Centri di Raccolta Mobile di AVIS Milano saranno in funzione dalle 7.30 alle 12.00, posizionati simbolicamente ai due estremi del Distretto, davanti al The Westin Palace, Milano (accesso da Piazza della Repubblica 20 – 20124, Milano) e davanti all’Hilton Milan Hotel (ingresso Via Galvani 12). “Gli appelli del personale medico e sanitario sulla carenza di sangue sono purtroppo molto frequenti – spiega Camilla Doni, vice presidente di Centrale District – Il successo di questa iniziativa sarà se, oltre agli obiettivi di donazione, altri distretti replicheranno la giornata avvicinando la salute ai cittadini, favorendo la donazione portandola per così dire “a domicilio”. Con questa iniziativa, per la quale ringraziamo AVIS, Centrale District fa un altro passo avanti per favorire una diversa identità e percezione del quartiere di Stazione Centrale, diversa dallo stereotipo”. La donazione vedrà coinvolti i dipendenti degli Hotel e dei diversi esercizi attivi nel comitato Centrale District, ma anche e soprattutto i cittadini* che, dopo aver donato, potranno beneficiare di una lauta colazione nei due alberghi di riferimento che ringraziamo per la loro generosità. Tutto il quartiere sarà interessato da un volantinaggio informativo nelle settimane precedenti l’evento. “Da diversi anni abbiamo il piacere di collaborare con molte aziende per la realizzazione di mattinate AVIS, utili sia per avvicinare i dipendenti al mondo della donazione del sangue sia per agevolare coloro che sono già donatori offrendo l’opportunità di effettuare la propria donazione direttamente in azienda – spiegano da AVIS - Stiamo davvero apprezzando l’impegno di Centrale District e la volontà di realizzare al meglio questa giornata che vedrà coinvolta una delle zone più importanti di Milano. Speriamo di riuscire a raggiungere quante più persone possibili così da poterle sensibilizzare al dono come gesto di solidarietà verso se stessi e verso gli altri.” *Obbligatoria entro 5 giorni dalla donazione, una mail a servizio.donatori@avismi.it in cui si specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico diretto, luogo di preferenza (The Westin Palace Milan o Hilton Hotel) e orario di preferenza. I cittadini intenzionati a donare sono pregati di consultare le informazioni sanitarie sul sito di AVIS www.avismi.it