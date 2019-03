Cercle de lecture en français

Le choix du mois de mars : « Hier » de Agota Kristof.



« Hier tout était beau

La musique dans les arbres

Le vent dans mes cheveux

Et dans tes mains tendues

Le soleil. »



Avec simplicité et précision, l’auteure raconte l’histoire d’un « grand amour impossible » en même temps qu’elle se livre à une réflexion aigüe sur le passage du temps, du déracinement et de l’injustice sociale.



Agota Kristof, écrivain d’origine hongroise, née le 30 octobre 1935 en Hongrie et morte le 27 juillet 2011 en Suisse où elle a émigré en 1956. Poète, romancière et dramaturge, elle écrit la plus grande partie de son œuvre en français.