Cerved Next - Il più importante evento italiano sulla data-driven economy

Dopo il successo della primissima edizione dello scorso anno, giovedì 6 giugno torna al Megawatt di Milano Cerved Next, il più importante evento italiano dedicato alla cultura data-driven che chiama a raccolta tutti coloro che credono nel potere dei dati e vogliono essere i primi a esplorarne le potenzialità legate alla trasformazione digitale.

Una giornata intera, dalle 8 alle 19, durante la quale coloro che vogliono comprendere di più lo scenario attuale potranno scegliere tra lasciarsi ispirare da keynote speaker di fama internazionale, ascoltare interventi di esperti su casi di successo, partecipare a tavole rotonde, seguire sessioni demo, fare networking o lavorare negli spazi di co-working.

I workshop sono più di 30, incentrati argomenti e trend attuali, divisi in tre percorsi differenti: Future of Business, Credit Revolution e Marketing Transformation. Sui diversi palchi si alterneranno speaker di fama internazionale, come Geoff Mulgan, César Hidalgo e Peter Sondeergard per citarne alcuni, con contributi dal MIT alla Singularity University, in una giornata interamente dedicata alla condivisione di esperienze, insegnamenti e nuovi approcci nel mondo data-driven.

Big data e Intelligenza Artificiale, blockchain, digital advertising, customer journey transformation, il mondo delle fintech, advanced analytics e tanto altro: a Cerved Next si guarda al futuro e a nuove opportunità di crescita basandosi sull’esperienza di player e professionisti del settore.

Senza mai dimenticare di dedicare spazio e tempo alla crescita professionale, con i corsi Cerved Academy, e ai giovani talenti di domani, con Cerved Next Campus!

Registrarsi è semplice: basta andare sul sito di Cerved Next, dove si trovano tutte le informazioni sull’evento. Dopo la registrazione, sarà possibile iscriversi ai workshop di maggior interesse.