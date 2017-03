Dal 27 marzo prima edizione di "Cervello&Cinema": gratis allo Spazio Oberdan

La prima edizione di Cervello&Cinema verrà ospitata allo Spazio Oberdan ogni sera dal 27 marzo al 2 aprile, con un programma di film, incontri e dibattiti a ingresso gratuito.

Al centro il tema del rapporto tra immagini, pensiero ed emozioni, che verrà discusso da neuroscienziati e psicanalisti, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico non accademico ai contenuti della ricerca scientifica. Tra i film in proiezione: Persona di Ingmar Bergman, che sarà accompagnato da un dibattito sul ruolo dei neuroni specchio; A Dangerous Method di David Cronenberg, spunto per parlare dell’uso dell’elettroshock; L’amore bugiardo di David Fincher, grazie al quale si analizzerà il tema della menzogna; Alla ricerca di Dory di Andrew Stanton e Angus MacLane, punto di partenza per parlare dei “Segreti della memoria”; Il clan di Pablo Trapero, che darà il via al dibattito intitolato “Perché il cervello ricorda meglio i cattivi?”.

Di seguito l'agenda completa del festival:

Lunedì 27 marzo

Prof. Carlo Caltagirone (Università di Tor Vergata, Roma): Ma il cinema, lo hanno inventato i neurologi?; Prof. Vittorio Gallese e Prof. Michele Guerra (Università di Parma): Identificarsi in un film: il ruolo dei neuroni specchio. A seguire, proiezione: Persona (I. Bergman, 85’)

Martedì 28 marzo

Prof. Alice Mado Proverbio (Università di Milano-Bicocca), Germano Manco, psicologo psicoterapeuta: Perché il cervello ricorda meglio i cattivi. A seguire, proiezione: Il Clan (P. Trapero, 108’)

Mercoledì 29 marzo

Prof. Alberto Priori (Ospedale San Paolo, Milano), Letizia Leocani (Ospedale San Raffaele,Milano): Elettroshock per guarire il cervello: une terapia che sta tornando di moda. A seguire, proiezione A Dangerous Method (D. Cronenberg, 99’)

Giovedì 30 marzo

Marco Strano (Criminologo, direttore scientifico del Lie Detection LAB di Roma): La scienza può riconoscere il cervello che mente?. A seguire, proiezione: L’amore bugiardo (D. Fincher, 149’)

Venerdì 31 marzo

Simona Argentieri (psicoanalista): L’identità sessuale e cervello. A seguire, proiezione: Ti guardo (L. Vigas, 93’)

Sabato 1 aprile

Prof. Giancarlo Comi (Ospedale San Raffele, Milano): Il cervello plastico. A seguire, proiezione: Go now (M.Winterbottom, 107’)

Domenica 2 aprile

Prof.ssa Marilù Gorno Tempini (Università della California, san Francisco): I segreti della memoria. A seguire, proiezione: Alla ricerca di Dory (A. Stanton, A. MacLane, 97’).