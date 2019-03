Cocktail Party & Cesare Catania Art Exhibition

Giovedì 4 aprile 2019

Press preview reception ore 18

Entrance for Guests ore 19



c/o Cesare Catania Art Gallery

Via del Progresso 16, Milano

Dress code requested

R.S.V.P. press@cesarecatania.eu



Arte, bellezza ed eleganza: giovedì 4 aprile 2019 si terrà presso Cesare Catania Art Gallery a Milano un esclusivo Cocktail party organizzato come anteprima della Milan Design Week, una delle più importanti e prestigiose manifestazioni a livello internazionale dedicata all’arredamento, al design, all’arte contemporanea e a ogni forma della creatività. Un mese ricco di eventi per Milano, che oltre alla settimana del design vedrà anche lo svolgersi di importanti manifestazioni come la fiera d’arte moderna e contemporanea MiArt.



Protagonista dell’evento Cesare Catania, artista versatile e poliedrico, noto in Italia e all’estero, che porta avanti attraverso la pittura e la scultura un percorso artistico di grande forza e creatività: in esposizione nella mostra retrospettiva una selezione si dipinti e opere scultoree di Cesare Catania che ripercorre le tappe principali della sua ricerca. La mostra rimarrà aperta al pubblico per tutta la settimana del Fuorisalone del Mobile, dall’8 al 14 aprile, dalle ore 16 alle 19.



Le opere di Cesare Catania, capaci di affascinare e catturare l’attenzione dell’osservatore grazie alla loro decisa presenza cromatica e materica, alla loro carica espressiva, rispecchiano pienamente la personalità dell’artista, lasciando emergere le idee, le emozioni e i ricordi del loro autore al momento della creazione, suscitando in ogni individuo che le osserva riflessioni sempre nuove. Gestualità, passione, energia, multidisciplinarietà sono le chiavi di interpretazione per questo artista che coniuga astrazione e figurazione, tecniche e saperi solo apparentemente lontani tra loro, affiancando materiali ad alta innovazione a quelli di antica tradizione. Cesare Catania è un “artista totale” della contemporaneità alla continua ricerca di una perfezione ideale.

Vittorio Schieroni, Elena Amodeo



Biografia

Cesare Catania nasce nel 1979 a Milano, città nella quale sviluppa, sia nella vita privata sia durante i corsi di studio, una spiccata attitudine per le arti grafiche e pittoriche.

Fin dall’infanzia mostra interesse e passione per la matematica e la musica, discipline nelle quali l’artista ritrova il naturale completamento della propria personalità, adottando un approccio rigoroso nei confronti della vita, ma anche una visione multiprospettica della realtà, che lo porterà ad avvicinarsi a qualsiasi disciplina da piani e punti di vista sempre diversi. Questa assenza di pregiudizio si rispecchia anche nelle sue espressioni artistiche, capaci di cogliere l’essenza del soggetto dipinto seguendo modelli figurativi o ricorrendo all’astrazione.

Le prime opere pittoriche risalgono al 1995 con studi prospettici e per la grafica informale - astratta; tre anni più tardi si iscrive alla facoltà di Ingegneria dove perfeziona gli studi di prospettiva e assonometria e dove impara a osservare la realtà circostante scomponendo le figure in poligoni tridimensionali.

Oltre a una spiccata attitudine sia per le scienze tecniche sia per le scienze artistiche, Cesare Catania matura nel corso degli anni una particolare passione per la fotografia, tecnica con la quale esprime la forza e il dinamismo presenti anche nelle sue opere pittoriche. Particolare interesse viene rivolto anche alla plasticità, dando vita a opere che, grazie alla loro tridimensionalità, fondono pittura e scultura. Una ricerca in continua evoluzione.



Cesare Catania. Retrospective

Cocktail Party & Cesare Catania Art Exhibition

Giovedì 4 aprile 2019

Press preview reception ore 18 | Entrance for Guests ore 19

c/o Cesare Catania Art Gallery

Via del Progresso 16, Milano

Apertura di Cesare Catania Art Gallery durante la Milan Design Week 8 - 14 aprile, dalle ore 16 alle 19



Promoted by Cesare Catania ART

www.cesarecatania.eu/milano-design-week-2019



Communication by MADE4ART

di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni

press@made4art.it