Milano in cento fotografie: la mostra gratuita arriva al Castello Sforzesco

Cesare Colombo. fotografie, la mostra a ingresso gratuito, arriva al Castello Sforzesco dal 21 febbraio al 14 giugno.

La rassegna, presentata dal Comune di Milano e dal Civico Archivio Fotografico e curata da Silvia Paoli, con Sabina e Silvia Colombo, propone un viaggio attraverso l'opera di Cesare Colombo (1935-2016), uno dei principali fotografi e studiosi della fotografia del Novecento, nonché curatore di importanti mostre e animatore di dibattiti, che sin dal Dopoguerra ha contribuito a far crescere in modo significativo la cultura fotografica in Italia.



Ad aspettare i visitatori della mostra cento fotografie dedicate alla città di Milano, descritta nei suoi molteplici aspetti culturali, politici e sociali attraverso un vivido racconto biografico della metropoli lombarda lungo sessant’anni (1952-2012) di sviluppo urbano, trasformazioni del lavoro e mutamenti del tessuto sociale, contrapposizioni e contrasti. Le immagini illustrano il mondo delle fabbriche e le manifestazioni sindacali, le rivolte studentesche e le periferie, ma anche uno sguardo attento su una città in continuo cambiamento, che produce e crea: le fiere e i negozi, la moda e il design, l’arte e lo spettacolo. Punti di vista di una città ‘abitata’ di uno dei suoi più attivi interpreti.



Tutti questi aspetti saranno evidenziati nell’allestimento e nella grafica di Italo Lupi, anche con una ricca sezione biografica, con riproduzioni di documenti e immagini, che aiuteranno il visitatore a ricostruire la figura di Cesare Colombo nella sua complessità.