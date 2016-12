Chainsmokers a Milano: il 28 giugno all'Ippodromo di San Siro

Il 28 giugno 2017 i Chainsmokers saranno all'Ippodromo Snai in occasione del Milano Summer Festival.

Il duo composto dai dj e produttori americani Andrew Taggart e Alex Pall, ha raggiunto il grande successo di pubblico nel 2014 con #Selfie per poi scalare le classifiche mondiali e raggiungere la prima posizione della Chart Shazam U.S.A con il brano Don't Let Me Down. I Chainsmokers vantano anche collaborazioni importanti (Steve Aoki, Nicky Romero, Tiësto, Justin Bieber) e partecipazioni ad alcuni dei principali festival a livello internazionale (Coachella, Bonnaroo).

Il concerto del 28 giugno sarà l'unica tappa italiana del tour europeo 2017. Biglietti in vendita su ticketone.it.