Charlie and the band arriva in concerto a Milano

Giovedì 8 giugno il "Ruins of Memories tour di Charlie approda alla Cascina Martesana di Milano per una serata ricca di emozioni. La cantautrice genovese ci conduce in un viaggio attraverso suoni, suggestioni e immagini di un'America al di là del tempo. Carlotta Risso, in arte Charlie, nasce a Genova dove vive fino ai 18 anni. Da sempre amante della musica americana, quella tradizionale ma anche quella contaminata da deviazioni indie, nipote di Tito Fontana, compositore e musicista milanese, inizia a suonare la chitarra da piccola e intraprende un percorso di esibizioni live e teatrali. "Ruins of Memories" è il singolo d'esordio che racconta l'insolito mondo dell'artista. Atmosfere dolcemente malinconiche che descrivono un passato sognante, ricco di sicurezza e di calore familiare, un tesoro che sembra lontano ma in realtà non si è mai perso. Le sonorità del mondo indie-folk americano (rese da strumenti tradizionali come la pedal steel guitar) evocano un'America immaginata, dove gli immensi spazi tra una pompa di benzina e un drugstore diventano note di un pianoforte che sembra suonare da solo. Tempi lunghi e sospesi dalle cadenze morbide che conducono a un luogo indefinito e hanno il sapore evanescente di un sogno che torna alla mente in mezzo al traffico dell'ora di punta.