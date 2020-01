La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci riprende dopo la pausa natalizia con uno spettacolo per bambini e adulti.



Che banda bestiale, liberamente ispirato alla fiaba I musicanti di Brema, è il primo appuntamento pomeridiano del 2020 all’Auditorium Don Bosco di Cascina del Sole di Bollate (MI).



La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla nona edizione ed è organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate (MI) e con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI). Questa edizione ha ottenuto sia il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura sia il patrocinio e il contributo di Fondazione Cariplo.



Il quarto spettacolo della rassegna sarà Che banda bestiale. Regia di Laura Carroccio. Produzione Teatro G.O.S.T..



La compagnia teatrale G.O.S.T. mette in scena un’avventura surreale e fantastica, che però pone attenzione e rilievo su valori reali: l’importanza del lavoro di squadra, la forza di non arrendersi di fronte alle difficoltà e la capacità di fare delle diversità un punto di forza. Protagonisti sono gli amici animali, che agiranno come esseri umani e ci mostreranno la loro voglia di rivalsa e la gioia del loro stare insieme con le tecniche della comicità clownesca; e poi c’è la voce narrante di una risoluta nonnina, "direttrice" di questa strana banda, che indicherà a i tutti i bimbi presenti in sala, e alle loro famiglie, la strada verso il coraggio, l’altruismo e la fedeltà, oltre che il rispetto di tutti gli esseri viventi, indipendentemente dalla loro specie di appartenenza e dalla loro età, supportata da un aiutante "guru", dispettoso ma tanto simpatico. Tutto questo avverrà, attraverso il coinvolgimento esilarante e contagioso del sano divertimento.



Lo spettacolo sarà in scena sabato 25 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso l’Auditorium Don Bosco, via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Al termine dello spettacolo il Comitato soci coop di Bollate offrirà a tutti i bambini una buonissima merenda.



I biglietti si possono acquistare presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944.



Di seguito è riportato il costo dei biglietti:



• Settore unico € 10 (ridotto € 8)



Hanno diritto al biglietto ridotto i bambini fino a 10 anni, i soci di G.O.S.T., U.I.L.T., Accademia Vivaldi Istituto Musicale Città di Bollate, Accademia di Arti Sceniche NonSoloDanza, CRAL del Comune di Bollate, possessori della +teca card del circuito bibliotecario CSBNO, soci COOP Lombardia.



Come ogni anno la rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate e con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso i loro due teatri: il cineteatro “Splendor” ubicato a Bollate (MI) in piazza San Martino n°5, e l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!