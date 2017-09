Al Superstudiopiù torna "Che pizza!": il 7 e l'8 ottobre degustazioni gourmet con i migliori pizzaioli italiani

Sabato 7 e domenica 8 ottobre Superstudiopiù ospita Che Pizza! - Bianca, rossa e gourmet, la manifestazione che riunisce i più importanti pizzaioli provenienti da tutto il Paese e propone molteplici qualità di pizze.

A caratterizzare la kermesse consacrata alla pizza: degustazioni per provare specialità inedite, masterclass per imparare i segreti del piatto nazionale, showcooking per ammirare i maestri della pizza all'opera.

Star della pizza come Gino Sorbillo (Pizzeria Gino Sorbillo), Renato Bosco (Saporè), Teo Chiancone (Made In Italy) e Romualdo Rizzuti (Mercato Centrale Firenze) prepareranno specialità quali: Piazza in pala (guacamole, Finocchiona Levoni e germoglio di Venacress), La mia Napoli (pomodoro San Marzano, bufala, capperi di Pantelleria, acciughe di Sciacca, basilico e origano selvatico) e L'antica pizza fritta di Zia Esterina Sorbillo​ (ricotta di bufala, provola misto latte di bufala del Matese, ciccioli di maiale, pomodoro San Marzano e pepe nero del Thalassery).

Diverse le aree della manifestazione, organizzate su oltre 3000 metri quadri, con al centro una zona dedicata agli chef, intenti nella preparazione e vendita di squisite pizze. Per il calendario degli incontri: chepizza.italiangourmet.it.