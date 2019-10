Le eccellenze gastronomiche a Palazzo del Ghiaccio: ecco la nuova edizione di "Milano Golosa"

Dal 12 al 14 ottobre al Palazzo del Ghiaccio di Milano arriva l’appuntamento di Milano Golosa, la manifestazione enogastronomica ideata dal Gastronauta© Davide Paolini e dedicata alla produzione artigianale italiana di nicchia, giunta ormai alla sua ottava edizione.

La manifestazione

Tre giorni all’insegna di gastronomia ed enologia italiane di alta qualità, tre giorni in cui 200 artigiani del gusto approdano a Milano per portare eccellenza di sapori, profumi, divertimento, per raccontare la materia prima e le cucine della tradizione italiana. Accanto ai produttori e agli artigiani, un percorso di degustazioni, cooking show, seminari, approfondimenti

La novità 2019

L’ottava edizione di Milano Golosa è caratterizzata da un’importante novità: per la prima volta l’Italia si trova a dialogare con un’altra cultura gastronomica, quella asiatica. “Quest’anno Milano Golosa ospita Asian Taste perché Milano deve diventare la capitale della contaminazione culturale, anche in cucina”, afferma a questo proposito Il Gastronauta, Davide Paolini.

Una mescolanza di sapori e tradizioni che non snatura l’anima di Milano Golosa: il filo conduttore rimane, come ormai da consuetudine, la ricerca delle eccellenze del gusto, della biodiversità, dell’alta qualità, dell’eco-sostenibilità, la contaminazione e l’incontro tra cucine diverse. Incontro che dà vita a sapori nuovi, inediti, da cui lasciarsi incuriosire, affascinare, ispirare: la manifestazione è un viaggio nel gusto e nel cibo, alla ricerca del tratto comune che unisce la tradizione italiana a quella asiatica.

Gli ospiti

Per l’ottava edizione di "Milano Golosa" saranno inoltre previsti numerosi chef e ospiti d’eccezione: Il gastronauta ha deciso di puntare sui giovani talenti come i ristoratori milanesi Diego Rossi di "Trippa", Federico Sisti del "Ronchettino", Gabriele Faggionato di "Carlo e Camilla in Duomo" ma anche grandi chef stellati come Giuseppe Mancino del "Piccolo Principe" di Viareggio e Ciccio Sultano del Duomo di Ragusa.

Un padiglione per l'Asia

Un intero padiglione è dedicato esclusivamente all’Asia, ai ristoratori che hanno portato l’offerta gastronomica orientale italiana a un alto livello, cambiandone il paradigma di consumo e rendendola un mercato in netta crescita.

Una fiera ecosostenibile

Per il 2019 Milano Golosa si è resa ancora più attenta al tema dell’eco-sostenibilità: l’obiettivo è stato rendere l’intera manifestazione plastic-free e bio-sostenibile, dai prodotti all’allestimento, con uno sguardo al futuro e all’ambiente.

