Chi ha paura dell'opera contemporanea?

Workshop di canto e arte scenica per chi ama cantare, per chi ama il teatro, per chi è curioso, per chi vuole, per una volta, far parte attiva di un'opera musicale. Il workshop si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 febbraio presso il Teatro Franco Parenti e si affronteranno le seguenti tematiche: - vocalità - intonazione - studio delle parti - laboratorio fisico - improvvisazione - abbinamento canto/movimento - prove dello spettacolo - spettacolo finale sotto forma di flash-mob (durata max 15 minuti) Si lavorerà sull'opera "La nave promessa" di Matteo Manzitti su libretto di Daniela Morelli liberamente tratto da "Una cosa divertente che non farò mai più" di David Foster Wallace.