Chi sostiene che comunismo e nazismo sono uguali e perché?

Ormai è da diversi anni che da parte di politici sia di destra che di "sinistra" e dalla maggior parte dei massmedia è in atto un'operazione che cerca di equiparare e mettere sullo stesso piano nazismo e comunismo.

Quello che qualcuno equipara è oppressione e aggressione contro liberazione e uguaglianza.

Nonostante ciò, questa tendenza di equiparazione si fa' sempre più forte, arrivando a dare nuove interpretazioni a fatti storici e politici che hanno avuto un ruolo cardine per la storia non solo dei popoli europei, ma di tutto il mondo.

Con questo incontro che abbiamo organizzato per il prossimo 21 febbraio vogliamo cercare di capire qualcosa di più! Perché dopo decenni di storiografia consolidata si sta arrivando ad una riscrittura della storia? Chi e perché sostiene che comunismo e nazismo sono uguali?