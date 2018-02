Chiara Avanzo in

"Legittima Difesa".



Sesso e pornografia, religione e falsi miti, maternità e rapporti umani. Questi sono i temi che la comica nel suo spettacolo

tratta da un punto di vista totalmente personale ed originale in modo politicamente scorretto e senza peli sulla lingua.



Nasci e cerchi di sopravvivere.

Sopravvivi e cerchi di crescere.

Cresci e cerchi un lavoro.

Trovi un lavoro e cerchi un compagno.

Trovi un compagno e cerchi la progenie.

Trovi la progenie e cerchi Dio.

Per poi arrivare alla fine e renderti conto che hai vissuto esattamente come tutti gli altri.

Pensavi di aver vissuto una vita straordinaria ma

ordinario e straordinario coincidono perfettamente quando è la società che ti dice come vivere la tua vita.



Potrebbe non essere così sbagliato fare uso di pornografia, potrebbe non essere così demoniaco non avere istinto materno e

forse non è così blasfemo chiedersi perchè Gesù SI mentre Freddie Mercury NO.



--------------------------------



Che cos'è la stand up comedy



Stand-up comedy è l'espressione in lingua inglese che indica il cabaret,

inteso come spettacolo che si svolge "in piedi" (dal termine «stand-up»; stand-up comedian: "cabarettista")

e senza la quarta parete.



La commedia stand-up privilegia l'artista. I temi affrontati dal comico stand-up vanno dal politico al sociale.

Alcuni fra i maggiori esponenti sono Lenny Bruce, Bill Hicks, Woody Allen e George Carlin.





----------------------------------



CHIARA AVANZO



Stand up comedian biellese, classe 1984.



Si avvicina alla comicità anglosassone in seguito ad una crisi d'identità nel 2015.

Dopo aver passato un mese chiusa in casa a guardare spettacoli di comici americani morti male,

esce e sale sul palco, legittimando finalmente il suo diritto a dire cose oscene e disturbanti senza

dover aggiungere ogni volta la frase: "sto scherzando."

Scherza nella realtà, non sul palco.



Debutta con il suo primo one woman show "Senza Rancore" nel 2016 portandolo in scena su diversi palchi italiani e

nello stesso anno apre anche alcuni spettacoli di stand up comedian italiani come Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Daniele Fabbri

e Filippo Giardina.



Nel 2017 è uno degli opening act fissi del tour nazionale di Giorgio Montanini.

Al momento è in tour con il suo secondo monologo "Legittima Difesa"



--------------------------------







Kraken Pub



Via Privata Giampietrino, 2120158 Milano MI

Infoline e prenotazioni cene: Krakenpubmilano@gmail.com

telefono: +39 380 3742472