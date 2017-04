Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

CHIARA TORNA AL BLUE NOTE DI MILANO IL 23 APRILE PER L'ANTEPRIMA DEL SUO NUOVO TOUR SPECIAL GUEST MAURO PAGANI E ALTRE SORPRESE GIA' SOLD OUT LO SHOW DELLE 21.00 APERTE LE PREVENDITE QUELLO DELLE 23.00 Sarà un ritorno alla dimensione acustica l'anteprima del nuovo tour di Chiara prodotto da Make it! in scena il 23 aprile al Blu Note di Milano, il contesto perfetto per ospitare per la prima volta dal vivo il nuovo album "Nessun posto è casa mia" uscito il 24 febbraio. E il primo ospite ad essere stato annunciato è proprio Mauro Pagani che, dopo aver prodotto il nuovo progetto discografico, seguirà anche la direzione artistica del tour e la accompagnerà in alcuni brani. Sarà a breve annunciato l'intero calendario del tour estivo di Chiara che raggiungerà le più belle location della penisola. "Nessun posto è casa mia"è il terzo album di inediti di Chiara con la prestigiosa produzione di Mauro Pagani e le firme di Pacifico, Daniele Magro, Marco Guazzone, Giovanni Caccamo, Virginio, Edwyn Roberts e Stefano Marletta, Niccolò e Carlo Verrienti, e la stessa Chiara che ha partecipato alla scrittura di 4 brani ("Buio e luce", "Grazie di tutto", "Fermo immagine", "Chiaroscuro"). L'album prende il titolo dal brano con cui Chiara, rinnovata da un punto sia artistico che personale, ha partecipato al 67° Festival di Sanremo ed è il frutto di un anno e mezzo di ricerca e lavoro iniziato nel salotto di casa e terminato ai leggendari Officine Meccaniche Recording Studios. Nei due anni trascorsi dal singolo di platino di "Straordinario" e dal suo secondo disco "Un giorno di sole", Chiara ha avuto bisogno di fermarsi e tornare in contatto diretto con la sua passione per la musica e con se stessa per capire cosa dire e come farlo. Il risultato è un album dinamico, suonato e autentico che si intreccia a triplo filo con la vita, l'evoluzione e i cambiamenti di Chiara, ora giovane donna di trent'anni consapevole e ben più sicura di sé. C'è Chiara in ogni singola scelta di questo album: dalla simbologia della copertina, alla scelta degli autori che è andata personalmente a cercare, alla doppia anima riflessiva e leggera che rende "Nessun posto è casa mia" un momento di indispensabile crescita artistica. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la guida, l'esperienza e la passione di Mauro Pagani che, con il suo inconfondibile tocco, ha donato a questo album omogeneità ed eleganza. Blue Note Milano Via Pietro Borsieri 37, Milano Info e Prevendita Sito www.bluenotemilano.com Info Line 02 69 01 68 88 Box Office via Pietro Borsieri 37, Milano Prezzo del biglietto: 35 euro in prevendita 40 euro alla porta nelle due ore precedenti il concerto