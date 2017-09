"Chiaravalle il Borgo in festa": il 30 settembre e l'1 ottobre rievocazione medievale

Sabato 30 e domenica 1 ottobre lungo la via San Bernardo, a Chiaravalle (MI), si celebra Borgo in festa 2017​, una rievocazione storica ispirata al periodo medievale.

"Quadri viventi" raffigureranno scene di vita odierna e antichi mestieri. Sabato 30 settembre si inizierà alle 14 con visite guidate al depuratore di Nosedo (prenotazioni allo 02/525010815) e alle 19 si terrà un appuntamento musicale (cortile di via S. Bernardo n. 32). Domenica 1° ottobre un mercatino gastronomico e artigianale aprirà alle 9; alle 13 si proseguirà con una "risottata" (cortile di via S. Bernardo n. 32); alle 15 si terrà un torneo di cavalieri in armatura; mentre alle 16 si chiuderà con lo spettacolo di Banda d'Affori.